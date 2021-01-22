Хабаровск, , 03:37 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края в рамках банкротного дела одной из крупнейших лесопромышленных компаний региона — ООО «Азия Лес» удовлетворил требование налоговой службы. В реестр кредиторов фирмы, которая находилась под контролем бизнесменов из Китая, внесены претензии на сумму свыше 840 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Судья Маскаева признала обоснованным и включила «в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Азия Лес» требование Федеральной налоговой службы в размере 840 734 340,15 рубля». Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано.

Напомним, лесопромышленная компания была обанкрочена в июне 2020 года, пройдя через процедуру наблюдения. К моменту первого собрания кредиторов её реестр содержал претензии на сумму 11 498 246 251 рублей. Среди кредиторов отметилась и госкорпорация «ВЭБ.РФ». Последнее также инициировало дело о взыскании заложенной доли в компании в размере 99,96%, которая принадлежала международной торговой компании «Сунлинь» (Китай).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Азия Лес» была фигурантом громкого скандала, который был связан с уголовным делом, возбуждённым в отношении высокопоставленного чиновника Хабаровского края. Речь шла о махинациях с лесами региона.