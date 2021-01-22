Нью-Йорк, США, , 01:29 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 21 января показали незначительное разнонаправленное движение после рекордного роста накануне.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 12,37 пункта (0,04%), до уровня 31 176,01 пункта. S&P 500 вырос на 1,22 пункта (0,03%), до уровня 3853,07 пункта. Nasdaq к завершению дня подрос заметно больше — на 73,67 пункта (0,55%), поднявшись до уровня 13 530,92 пункта.

Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI к концу дня понизилась на $0,29 (0,54%), до уровня $53,02 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, торги на крупнейшей в азиатском регионе Токийской фондовой бирже (ТФБ) после открытия 21 января продемонстрировали уверенный рост на фоне положительной динамики американских биржевых индексов.

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