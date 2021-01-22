Москва, , 02:01 — REGNUM Эксперимент по регулированию рынка продовольствия в России показал, что справиться с жадностью предпринимателей будет нелегко. Какая оборотная сторона развития бизнеса открылась в ходе попыток привнести в бизнес чувство ответственности перед страной, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Подсолнечное масло Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мировая конъюнктура на продовольствие вызвала рост цен на базовые продукты питания в России. Но почему российские граждане должны расплачиваться из своего кармана за чью-то прибыль? Но попытки зафиксировать цены на товары, особенно подорожавшие к концу прошедшего года, столкнулись со скрытым противодействием торговцев, не желающих терять прибыль.

Ведь не так сложно для компании, обладающей развитой торговой сетью, организовать дело так, чтобы придержанный «по объективным причинам» товар ушел по повышенной цене. Как разобраться, кто виновен в задирании цен и что необходимо предпринять, чтобы мировая конъюнктура не оборачивалась народным бедствием? Читайте статью Галины Смирновой «Растительное масло и сахар: битва за продажи вышла на новый уровень».