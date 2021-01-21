Рим, , 19:43 — REGNUM Чуть менее 3 миллионов итальянцев в 2020 году отказались от тех или иных видов медицинской помощи из соображений экономии, таковы итоги совместного исследования mUp Research и Norstat, опубликованные в четверг, 21 января.

Кроме того, большая часть граждан страны (32,8 миллиона человек) из-за карантинных ограничений были вынуждены по крайней мере однажды отложить визит к врачу, средний срок переноса составил 53 дня.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.