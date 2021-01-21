Милан, Италия, , 19:37 — REGNUM В первые десять месяцев 2020 года частные компании Италии нанимали на 31% сотрудников меньше, чем в аналогичный период 2019 года, таковы данные национального института социального обеспечения (Пенсионного фонда), опубликованные в четверг, 21 января.

По постоянным и временным контрактам за десять месяцев были наняты 4,347 миллиона сотрудников. Основная причина снижения — вызванное пандемией снижение объемов производства и потребления, констатировали в институте.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.