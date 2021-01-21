Стокгольм, , 19:02 — REGNUM После того, как Управление почты и телекоммуникаций Швеции выдвинуло условием участия в аукционе по сетям 5G не использовать оборудование китайского производства, Пекин призвал Стокгольм исправить эту ошибку и вернуться к честным формам конкуренции. Об этом 21 января сообщает Синьхуа, ссылаясь на соответствующее заявление официального представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэна.

Китайская сторона считает, что тем самым Швеция нарушает основополагающие принципы ВТО и международные правила и в результате этого наносит серьезный ущерб законным правам и интересам китайских предприятий и компаний. Обеим сторонам нужно сохранить позитивную динамику двусторонних отношений, а для этого избегать необоснованных ограничений и дискриминации, считает Гао Фэн.