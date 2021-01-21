Ижевск, , 18:21 — REGNUM В залах судебных заседаний на участках мировых судей Ижевска появился электронный помощник «Нестор. Правосудие». Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Робот-стенографист помогает фиксировать всё, что происходит в зале заседаний, а также хранит аудио‑ и видеозаписи и самостоятельно переводит речь в текст протокола судебного заседания.

Система внедряется в рамках национального проекта «Цифровая экономика». До настоящего момента программные комплексы смонтированы, настроены и введены в эксплуатацию. Оборудование и программное обеспечение для работы системы было закуплено еще в декабре.

По словам начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртии Айваза Марданшина, в дальнейшем планируется оснастить цифровыми системами судебные участки в городах и районах республики.

«Нестор.ПРАВОСУДИЕ» — это отечественная разработка. Ее создателями является группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка).

ИА REGNUM напоминает, первый робот-стенографист начал работать на участках мировых судей Октябрьского района Ижевска в июле 2020 года. В июле также автоматизированный помощник проходил испытание ещё на семи судебных участках района.