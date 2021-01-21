Подгорица, , 18:18 — REGNUM Депутаты парламента Черногории от социал-демократической партии представили на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в Закон о социальной защите и защите детей, который предусматривает увеличение размера пособия на ребенка от 35% до 60%.

Предлагаемое изменение позволит ежемесячно выплачивать пособие на ребенка ребенку: получателю материального обеспечения — вместо нынешних 23,68 евро — 37,68 евро. Пособие по уходу и помощи — 45,87 евро вместо нынешних 31,87 евро, личное пособие по инвалидности — 53,57 евро вместо нынешних 39,57 евро, а на ребенка, оставшегося без попечения родителей — 53,57 евро вместо нынешних 39,57 евро, заявил депутат СД в парламенте Черногории Борис Мугоша.

Он напоминает, что в Черногории ежемесячно около 14 тысяч детей получают детское пособие.