Москва, , 18:17 — REGNUM Выкручивая руки производителям, власти РФ едва ли смогут остановить рост цен на продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», учредитель ООО «Центр профессионального образования «Развитие» Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал информацию о том, что Минсельхоз РФ отправил в регионы рекомендацию о проведении переговоров с производителями касательно сдерживания цен на ряд продуктов.

«Рекомендации Минсельхоза с экономической точки зрения не оправданы, — сказал Мурзаев. — Как административные действия могут повлиять на рост цен? Давайте смоделируем ситуацию. В одном регионе некто начинает прессовать производителей по вопросу ценообразования. У производителя есть себестоимость, трудовой коллектив, налоги, кредиты, в конце концов, но ретивого администратора это не волнует. Ему главное отчитаться наверх о проделанной работе и принятых мерах. Производитель, чтобы решить свои проблемы, начнет снижать себестоимость за счет ухудшения качества, ронять цены за счет снижения объема фасовки (не литр молока, а 700 г, не 10 яиц, а 8 и т. д.), либо повезет свою продукцию в соседний регион, где сможет продать по нормальной цене. Что в этом случае делать региональным чиновникам? Выстраивать погранично-таможенные посты на границах с соседями? Вводить временную администрацию на производстве, которая станет контролировать отпуск продукции и соблюдение цен? То есть сразу видно, что данный путь ведет к резкому обострению ситуации на продовольственном рынке, строго по правилу «хотели как лучше…».

Кроме того, как пояснил Мурзаев, возникают и вопросы по некоторым формулировкам.

«Например, переговоры предлагается вести с производителями. А розничный ретейл? Непонятно, как выкручивание рук производителям при полной свободе действий продавцов может сдерживать цены на полках. Или у нас в регионах продукты питания продают у проходных предприятий? Сообщаю для тех, кто не знает: даже в отдаленных регионах потребители ходят в магазины, а не на молокозаводы или макаронные фабрики!» — возмутился эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России органы, которым поручено бороться с произволом монополий, защищают их от конкуренции со стороны среднего, а то и малого бизнеса.

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