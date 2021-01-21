21 января 2021 | Время чтения 2 мин

В России вводится обязательная предустановка отечественных приложений. Что это значит для пользователей — в обзоре технического директора компании «Номикс».

Аркадий Оверин, , 18:38 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который обязывает производителей электроники предустанавливать российское программное обеспечение на свои гаджеты, предназначенные для продажи в России. Он вступит в силу с 1 апреля 2020 года. Список программ утвержден правительством и 6 января опубликован на официальном портале правовой информации. Что в итоге пользователи и покупатели различной техники получат?

Смартфон Иван Шилов © ИА REGNUM

Во-первых, неизбежно повышение стоимости устройств, так как предустановка требует дополнительных трудовых затрат от производителя. Вполне вероятно, что весь софт из перечня обязательно предустановленных программ будет не бесплатен для производителей техники.

Читайте также: В России утвердили правила установки отечественного ПО на гаджеты

Во-вторых, нововведения могут привести к тому, что из официального оборота пропадут менее популярные модели техники, так как производителю невыгодно проводить дополнительную настройку, тестирование обязательного софта. В свое время обязательное наличие системы Глонасс на автомобилях, продаваемых в России, сильно проредило представленный модельный ряд. Некоторые производители вообще ушли с рынка.

Главной жертвой закона называли Apple, так как исторически компания неохотно предустанавливает софт от сторонних производителей на свои устройства. Однако гигант вряд ли откажется от российского рынка, хотя это тоже возможно.

Айфон Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Среди главных минусов обязательной предустановки можно отметить внутреннее нежелание пользователей иметь приложения, которые невозможно удалить, проходить дополнительные регистрации. Также предустановленные программы тратят ресурсы устройства — его внутреннюю память, которая могла бы быть израсходована на другие цели. Некоторые программы могут задействовать и вычислительные мощности устройства, если они постоянно запущенны в фоновом режиме.

Теперь о плюсах. Многие программы из перечня уже используются большим количеством пользователей. В этом случае человек может сэкономить время на поиск и установку нужного для него софта.

С точки зрения рынка этот шаг безусловно поддержит российских производителей программного обеспечения. Многие даже не догадываются о существовании ряда отечественных сервисов, которые могут оказаться не хуже зарубежных аналогов, в ряде случаев даже лучше.

Увеличение количества пользователей также простимулирует конкуренцию на внутреннем рынке, будет мотивировать производителей софта улучшать продукты.

Смартфон Дарья Драй © ИА REGNUM

Также важно иметь в виду, что в России довольно сильно развит «серый рынок», когда вы можете приобрести ту же самую технику без российских сертификатов соответствия.

Думаю, что в связи с этим доля серого рынка может увеличиться, так как разница в стоимости серых и официальных устройств также будет расти. Например, самые популярные на данный момент устройства виртуальной реальности принадлежат компании Facebook, которая не представлена официально в России. Тем не менее приобрести эти устройства у нас не составляет особого труда — через перекупщиков, а также международные сервисы типа Amazon.