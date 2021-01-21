Москва, , 17:36 — REGNUM В столице РФ непропорциональное количество предпринимателей прекращают ведение деятельности в форме ИП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал новость о том, что в Москве за 2020 год количество самозанятых граждан увеличилось в 2,5 раза.

По словам Ахмадеева, с одной стороны, рост количества самозанятых в 2,5 раза выглядит успешным в части проводимой политикой государства поддержки как для физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.

«Однако важно выделить деятельность самих ИП без физических лиц и оценить их непосредственный вклад, — сказал Ахмадеев. — Уход из категории ИП, которые прекратили хозяйственную деятельность и перешли в режим самозанятых, не является преимуществом».

По его словам, в большей степени это свидетельствует о том, что применение режима ИП нуждается в корректировке.

«Почему? Данные статистического учета за 2020 год это подтверждают, а именно: на 1 января 2020 года количество ИП по Москве, которые были впервые зарегистрированы в качестве предпринимателей, по данным ЕГРИП, составило 355 222 единиц, а на 1 января 2021 года снизилось до 344 581 единиц. В свою очередь, количество ИП, которые прекратили свою деятельность на 1 января 2020 года, составило 406 825 единиц, а на 1 января 2021 года увеличилось до 480 209 единиц. Следовательно, темп снижения количества вновь зарегистрированных ИП в столице за 2020 год составил 3%, а в отношении ИП, которые прекратили свою финансовую деятельность за 2020 год, темп роста увеличился на 18%», — констатировал Ахмадеев.

В итоге, как пояснил эксперт, в Москве непропорциональное количество предпринимателей, которые прекращают ведение деятельности в форме ИП.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в России может появиться большое количество фирм, эксплуатирующих труд самозанятых.

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