21 января 2021 | Время чтения 3 мин

Артем Звездин, , 18:37 — REGNUM Несмотря на восстановление мировой экономики, рост нефти и восстановление цен на неё — увы, стоимость рубля хоть и немного окрепла с начала 2021 года, в целом говорить о хорошем позитиве пока не приходится.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Рубль нашёл область баланса в диапазоне 74−73 рубля за один доллар и долгое время торгуется в данном диапазоне. Данная ситуация указывает на отсутствие веры в национальную валюту со стороны инвесторов, что, конечно, сказывается на цене.

В первом полугодии факторами, которые хорошо повлияют на стоимость рубля — окажутся последующее восстановление экономики и бурный рост стоимости нефти. Предприятия покупают сырьё в расчёте на дальнейшее восстановление спроса на фоне снятия ограничительных мер. Кроме того, всемирная вакцинация, которая только набирает обороты, так же окажет наибольшее влияние на стоимость рубля. Трудно сказать, что окажется важнее — вакцинация или стоимость нефти. Скорее, здесь всё по совокупности. При этом самым лучшим «месяцем» для рубля окажется период с марта по май — это конец налогового периода, и ожидаемо, что в данные месяцы мы увидим рост по рублю. Самым лучшим месяцем может стать апрель — конец налогового периода.

Валюта © ИА REGNUM

Главными налоговыми фаворитами станут сталелитейные компании — Северсталь, Магнитогорский меткомбинат, Новолипецкий меткомбинат и другие. Сталь находится на исторических максимумах, а за счёт грамотных действий правительства и отсутствия ограничений на добычу руды в момент пандемии прибыль компаний бьёт рекорды на фоне восстановления спроса, отсутствия конкуренции и исторических максимумов. Кроме того, сами компании закрыли 2020 год в хорошем плюсе — выросли не только ценные бумаги, но и само производство.

Плюсом для начала года может служить и размещение гособлигаций с хорошими ставками. Всё это, безусловно, привлечёт рынки капитала в страну. Правда, этот плюс не стоит переоценивать. С 2021 года начинает действовать новый налог на купонный доход по облигациям. Несмотря на то, что налог не обещает сильно ударить, в целом он может вносить искажения в ожидания инвесторов и немного убрать позитив в этой части рынка.

Однако на этом, увы, позитив кончается. Самым главным негативным фактором может послужить дальнейшее серьёзное санкционное давление со стороны США. Новый президент США для России сулит одни неприятности. Демократы, в отличие от республиканцев, традиционно ведут жёсткую риторику в отношении России, и от Байдена ожидают дальнейшего сохранения традиций. Хотя Байден в целом не может единолично принять серьёзные санкции в отношении России, в целом это так или иначе прослеживалось в его предвыборной программе неоднократно, и, очевидно, он будет делать шаги в сторону санкционного давления. Как следствие, возросшие политические риски способны ещё больше укрепить неверие инвесторов в национальную валюту и существенно повлиять на дальнейшие ожидания.

Президент США Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Санкционное давление начнёт увеличиваться сразу после вступления в должность президента Байдена, при этом если в первой половине полугодия данные риски могут быть нивелированы позитивом с вакциной и налоговым периодом, то во второй половине полугодия указанные риски будут доминантными и способны установить умерено негативный фон на рынках. В условиях умеренно негативного фона на рынках и отсутствия хороших позитивных событий, увы, после частичного укрепления на налоговом периоде можно ожидать последующий спад укрепления. При этом в целом на рынках не стоит ожидать сильного укрепление рубля.