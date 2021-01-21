Москва, , 17:24 — REGNUM В России органы, которым поручено бороться с произволом монополий, защищают их от конкуренции со стороны среднего, а то и малого бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал новость о том, что Минсельхоз отправил в регионы рекомендации провести переговоры с производителями, чтобы не допустить «скачкообразного повышения» цен на продукты питания.

«Эта рекомендация оправдана с той точки зрения, что в условиях кризиса цены на базовые товары потребления у нас начинают расти неоправданно высокими темпами, — сказал Комолов. — Это наблюдалось и в 2014 году, и в 2020 году, когда в условиях падения курса рубля относительно доллара создаются предпосылки для роста цен на все товары. И многие производители — особенно те, кто работает на высокомонополизированных рынках, — начинают завышать цены, пользуясь общими ожиданиями роста и моральной готовностью людей к тому, что цены начнут расти».

Как подчеркнул Комолов, очень часто такой рост является неоправданным и отражает хищническую политику российских компаний.

«Увы, но эффективность антимонопольной политики у нас крайне низкая. Недавно появились данные Всемирного банка, согласно которым эффективность антимонопольной политики в РФ одна из самых худших из 180 стран. Это и выражается в повышении цен через монополизацию экономики. Но государство не находит ничего лучше, чем вступать в переговоры с шантажистом вместо того, чтобы применить к нему жесткие меры, которые есть в арсенале любого развитого государства, — посетовал экономист. — Более того, в России государство, наоборот, защищает крупные компании от конкуренции со стороны более мелких производителей, потому что крупный бизнес напрямую связан с государством. И поэтому антимонопольная политика в РФ вместо того, чтобы ограничивать аппетиты крупных игроков, выступает инструментом защиты их интересов от посягательств со стороны более мелких конкурентов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что меры ценового администрирования могут лишь ухудшить экономическую ситуацию в стране.

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