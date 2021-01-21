Москва, , 16:57 — REGNUM Объём внешнего долга России по состоянию на 1 января 2021 года составил $470,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На 1 января 2020 года внешний долг страны составлял $491,4 млрд. Таким образом, за год он сократился на $21,3 млрд.

Как отмечается в комментарии регулятора, снижение долговых обязательств перед нерезидентами наблюдалось по всем секторам экономики. При этом наиболее заметным стало уменьшение иностранной задолженности прочих секторов по привлечённым кредитам.

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