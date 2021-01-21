Москва, , 16:38 — REGNUM По состоянию на 15 января объем международных резервов России составил 590,4 млрд долларов США. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка (ЦБ) РФ.

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Таким образом, за неделю объем резервов РФ сократился на 7 млрд долларов США, или на 1,2%. По оценке ЦБ, причиной этого стало снижение цен на золото и отрицательная курсовая переоценка.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка, внешний долг России по итогам 2020 года сократился на 21,3 млрд долларов.

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