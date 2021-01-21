Москва, , 16:27 — REGNUM Сокращение количества выданных российскими банками кредитных карт в 2020 году связано с неопределенностью доходов российских граждан в связи с пандемией коронавируса, а значит, и возможности жителей РФ исполнять взятые на себя кредитные обязательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

«Так как кредиты по этим картам являются необеспеченными, то банки в целях минимизации возможных рисков по данным кредитным продуктам снизили количество выдаваемых ими кредитных карт, стараясь выдавать их только потенциально надежным и проверенным клиентам, — сказал Марков. — В 2021 году динамика количества выдаваемых кредитных карт будет зависеть от развития российской экономики в целом и от изменения уровня доходов граждан в частности. По мере того, как будет становиться понятным, доходы каких граждан, работающих в каких отраслях и сферах экономики, не упали, а сохранились на прежнем уровне или даже выросли, банки могут увеличить количество кредитных карт, выдаваемых данной категории граждан».

Как подчеркнул Марков, косвенным свидетельством начала роста выдачи кредитных карт является то, что сокращение их выдачи в декабре 2020 года (16,5% по сравнению с декабрем с 2019 года) меньше, чем в целом по итогам года (21,5%).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские банки в 2020 году выдали около 9 млн новых кредитных карт. Это на 21,5% меньше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Банки РФ стали выдавать меньше кредиток не только из-за пандемии – эксперт