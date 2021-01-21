Москва, , 16:13 — REGNUM Рынок нефти 21 января ведёт себя противоречиво — утром торги открылись плавным снижением, но ближе к середине дня снижение сменилось таким же плавным ростом, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефтяная вышка lalabell68

«Ближе к вечеру цена нефти марки Brent немного выросла, на 0,09%, до $55,63 за баррель, а цена WTI выросла чуть существеннее, на 0,19%, до $52,93 за баррель.

С одной стороны, внешний фон довольно позитивный, политическая неопределённость в США после инаугурации избранного президента Джозефа Байдена теперь устранена.

С другой стороны, фактор пандемии коронавируса и споры об эффективности разработанных в США и Великобритании вакцин от COVID-19, сдерживают рост рынка.

Пока цена Brent консолидируется в коридоре $55−57 за баррель. Видимо, нефтяной рынок будет продолжать ждать значимых новостей, прежде всего, из США. На сегодня ожидается по цене Brent $55−56 за баррель», — полагает эксперт.

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