Подгорица, , 16:12 — REGNUM Стоимость минимальной потребительской корзины в декабре, по данным Monstat, составила 641,5 евро, что на 0,1 процента меньше, чем в ноябре.

«Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 273,8 евро, что на 0,3 процента меньше, чем в ноябре», — говорится в сообщении.

По данным статистики, расходы на непродовольственные товары и услуги составили 367,7 евро, что на 0,1% больше, чем в ноябре.

Минимальная потребительская корзина относится к потреблению домохозяйства, которое включает продовольственные и непродовольственные товары и услуги.