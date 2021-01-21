Киев, , 16:10 — REGNUM Национальный банк Украины ожидает ускорения инфляции в первом полугодии 2021 года, говорится в заявлении регулятора, опубликованном сегодня, 21 января.

Отмечается, что нацбанк пересмотрел прогноз роста инфляции в 2021 году в сторону повышения с 6,5% до 7%, передает корреспондент ИА REGNUM.

В комментарии НБУ отмечает, что ускорение инфляции в первом полугодии будет определяться оживленным потребительским спросом, подорожанием энергоносителей, возрастанием производственных расходов бизнеса, и худшим, чем прошлогодний, урожаем сельскохозяйственных культур.

Вместе с тем, нацбанк Украины прогнозирует возвращение инфляции в целевой диапазон порядка 5% в первом полугодии 2022 года.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство прогнозирует «умеренную инфляцию» в 2021 году. По его словам, министерство экономики считает, что для оживления экономики показателя «между 7 и 7,3%» будет приемлем.

Согласно официальным данным, инфляция на Украине в декабре 2020 года в годовом выражении составила 5%.