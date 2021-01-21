Афины , , 16:23 — REGNUM Гостиничный сектор Греции понес огромные убытки в третьем квартале 2020 года, говорится в отчете Греческого статистического управления, данные которого опубликованы на портале AMNA.

Оборот в данном секторе снизился на 3,2 миллиарда евро, из которых 2,5 миллиарда были потеряны непосредственно отелями. В частности, предприятия гостиничного сектора сообщили об обороте в размере 1 558 171 593 евро в третьем квартале 2020 года, что на 61,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (4 034 094 834 евро), причем в регионе Карпатос зафиксирован самый большой процентный спад (-84,5%), а в регионе Гревена — самый маленький процентный спад (-4,2%). В регионе Флорина зафиксирован рост на 0,6%.

Предприятия ресторанного сектора сообщили об обороте в размере 1 580 633 291 евро в третьем квартале, что на 31,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (2 298 824 542 евро). Наибольший спад был зафиксирован в Карпатосском регионе (-69,5%), а наименьший — в Серресе (-0,8%).