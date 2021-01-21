Сеул, , 15:59 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн распорядился принять законодательные меры с целью выплат компенсаций малым предприятиям, понесшим убытки в результате их принудительного закрытия в рамках правительственных антивирусных мер. Об этом сообщает Yonhap News.

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Известно, что данное заявление было обнародовано 21 января в ходе заседания представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Премьер-министр Южной Кореи подчеркнул, что четырёх дополнительных бюджетов и индивидуальных программ поддержки недостаточно для возмещения предприятиям убытков.

По данным опроса, проведённого Федерацией малого и среднего бизнеса Южной Кореи (KBIZ), более 70% владельцев малого бизнеса столкнулись в 2020 году с резким падением продаж (по сравнению с 2019 годом) из-за строгих мер социального дистанцирования.