Москва, , 15:42 — REGNUM То, что в РФ снизилось количество выданных кредитных карт, связано отчасти с насыщением рынка, а отчасти с тем, что снизилась стоимость межбанковских переводов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ выдача кредитных карт упала на 21,5%.

«Вполне возможно, падение количества выданных карт связано с насыщением этого рынка. Есть соблазн все свалить на войну с коронавирусом, ведь действительно, физические ограничения препятствовали получению пластиковых карт, но, похоже, причина все-таки в достижении некоей точки насыщения, — сказал Ордов. — Развитие финтеха привело к возможности гибкого формирования сервисов, привязанных к любой кредитной карте, что снизило востребованность в диверсификации их физического выпуска».

По его словам, снижение стоимости переводов между банками также снизило потребность в получении дополнительных кредитных карт у физических лиц.

«Да и сокращение количества банков, видимо, также предопределило снижение количества вновь выданных пластиковых карт», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Банковского института НИУ ВШЭ также объяснил ситуацию с кредитками насыщением рынка.

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