Москва, , 15:00 — REGNUM В рекомендациях Минсельхоза РФ о том, как сдержать рост цен на макароны, яйца и картофель, нет ничего экономического, и цена этим заявлениям не слишком велика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость о том, что Минсельхоз РФ направил регионам рекомендации о проведении переговоров с производителями касательно сдерживания цен на ряд продуктов.

«С экономической точки зрения, я в этой рекомендации не вижу ничего экономического. Потому что рекомендация очень абстрактная: принять меры к недопущению необоснованного скачка. Что такое «необоснованный» скачок? Какие меры надо конкретно принять? Экономическая подоплека этого заявления неясна. Если это просто абстрактный призыв в стиле: «Давайте не будем повышать цены!», то цена таким заявлениям не слишком велика, — сказал Колганов. — В рыночной экономике пытаться ограничивать цены административными мерами — не слишком эффективная политика. Конечно, и в развитых странах применяют некоторые административные рычаги для регулирования цен. Однако чаще всего это не прямое установление потолков, а процедуры, которые необходимо проходить, чтобы получить право на повышение цен. Таким образом замедляют процесс повышения цен. Например, требуют предупреждать заранее о повышении цен, провести переговоры с заинтересованными сторонами, с организациями потребителей, предпринимателей, органами власти и профсоюзами».

Кроме того, как пояснил Колганов, государство может повлиять на цену, если она является результатом прямого монопольного сговора.

«Если же проблема не в злоупотреблении монопольным положении, то у государства есть несколько возможностей для того, чтобы повлиять на ситуацию на рынке. Во-первых, можно организовать крупные государственные закупки, чтобы поднять спрос и поддержать производителей. Во-вторых, оно может распродать часть своих запасов, чтобы сбить цену. Государство может, не воздействуя на цену, смягчить последствия для потребителей. Например, субсидировав некоторых потребителей», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в министерстве не видят оснований для динамики цен на указанные продукты и считают меры правительства РФ достаточными для стабилизации цен.

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