Пекин, , 14:39 — REGNUM В честь своего 35-летнего юбилея китайская компания Geely слегка изменила свой логотип, сделав его голубым. Об этом сообщается на сайте Autohome.

По задумке создателей новой эмблемы, цвет под названием «звездное небо», который теперь присутствует в логотипе, символизирует инклюзивность, простоту и нейтральность подхода к работе. В компании считают эти элементы гарантией долгосрочного развития компании.

Помимо цвета, у логотипа был изменён шрифт. Примечательно, что все эти изменения в СМИ широко не освещались. Это событие затмила информация о новом кроссовере Geely KX11, построенного на платформе Volvo. Компания на днях показала первые изображения этой модели. Собран автомобиль на платформе CMA, на которой уже базируются модели Tugella, Preface и Volvo XC40.

Напомним, в прошлом году российские автолюбители купили 15 475 машин компании Geely. Это на 61,2% больше, чем в 2019 году. Самой продаваемой моделью китайского бренда стал флагманский кроссовер Atlas. За 2020 год в стране его купили 7311 человек.

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