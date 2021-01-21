Минск, , 14:33 — REGNUM Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) снова включен в сеть и в настоящее время ведется плановое повышение мощности. Об этом 21 января сообщает министерство энергетики Белоруссии.

«21 января в 12:19 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет плановое повышение его мощности до номинальной, в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», — говорится в сообщении.

Также в белорусском ведомстве указали, что испытания систем и оборудования на номинальной мощности продолжатся.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января стало известно, что первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети из-за того, что на нем сработала системы защиты генератора во время опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которой проводится проверка систем и оборудования. Радиационный фон в районе станции оставался в норме.