Москва, , 14:10 — REGNUM В 2021 году можно не ждать серьезно роста количества выдаваемых кредитных карт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал данные Национального бюро кредитных историй о том, что в 2020 году российские банки выдали на 21,5% меньше кредитных карт, чем в 2019 году.

«Во-первых, есть насыщенность рынка. И бесконечно количество выдаваемых кредитных карт расти не может, — сказал Солодков. — Во-вторых, в настоящее время мы по статистике видим снижение потребительского кредитования. Возможно, что банки стали более жестко подходить к выдаче кредитных карт. Что касается 2021 года, то я не думаю, что мы увидим серьезный рост количества выдаваемых кредитных карт. Однако надо иметь в виду, что кредитные карты выпускаются на определенный срок. И этот фактор — замена старых на новые — может сыграть свою роль и поддержать спрос на кредитки».

Но в целом, как подчеркнул Солодков, проблема лежит в области сокращения реальных доходов населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские банки в 2020 году выдали около 9 млн новых кредитных карт.

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