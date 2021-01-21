Москва, , 13:52 — REGNUM Немного странной выглядит ситуация с ограничение цен на определенные продукты питания. Вроде объявлено, что инфляция в России побеждена. И при этом обсуждается ввод административных мер, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Любое вмешательство в рыночный механизм — это зло, ведущее к товарному дефициту и несправедливому обогащению.

Мы все это помним по пустым прилавкам и спекулянтам в конце 80-х и начале 90-х годов. Именно товарный дефицит был главной причиной краха СССР и переходу Российской Федерации к радикальным рыночным реформам.

Для борьбы с инфляцией следует действовать исключительно рыночными методами. За инфляцию у нас отвечает Банк России.

Монетарным властям стоит перейти к политике сильного рубля. А также повысить ключевую ставку. При инфляции в 5% и более, справедливый уровень ключевой ставки — 6−8%», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае дальнейшего роста цен на макаронные изделия и зерно правительство РФ может установить для них предельный уровень цен.

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