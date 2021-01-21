Чита, , 13:49 — REGNUM Власти Забайкальского края в 2021 году намерены поддержать производителей молока. Как сообщает пресс-служба правительства региона, для них в бюджете предусмотрено 10 миллионов рублей в качестве субсидий. По сравнению с 2018 годом объём средств финансовой поддержки увеличился более чем в два раза, пояснила министр финансов региона Вера Антропова.

По её словам, данные выплаты существенно поспособствуют в решении проблем со сбытом излишков произведённого молока и его реализации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее власти Забайкалья известили, что цена для торговых сетей на сахар-песок должна быть не выше 55,2 рубля за один килограмм, что ниже на 10% по отношению к средней цене по данным на 14 декабря 2020 года. Цена масла подсолнечного — не выше 121 рубля за литр (с НДС), что ниже на 4% по отношению к средней цене по данным на 14 декабря 2020 года.

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