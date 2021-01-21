Чебоксары, 21 января 2021, 13:48 — REGNUM В Чувашии в 2020 году в условиях действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса произошёл значительный спад перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом. Это следует из предварительных данных министерства экономического развития Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные министерства экономики Чувашии
Данные министерства экономики Чувашии
Cap.ru

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По оценке ведомства, в 2020 году автомобильным транспортом перевезено 79,6 млн пассажиров, что на 13% меньше к уровню 2019 года. Пассажирооборот автобусов по маршрутам регулярных перевозок в 2021 году прогнозируется со снижением к 2021 году на 5,8%.

Пригородным железнодорожным транспортом воспользовались в прошлом году 458,4 тыс. человек — спад составил 17,1%. Авиасообщение выбрали 283,8 тыс. человек, что на 27,4% меньше, чем было в 2019 году. На внутреннем водном транспорте перевезено 54,7 тыс. пассажиров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в Чебоксарах работа международного аэропорта была приостановлена из-за отсутствия авиаперевозчиков, на это наложились ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса. Полёты возобновились летом.