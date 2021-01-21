Сеул, , 13:52 — REGNUM По состоянию на четвертый квартал 2020 года в Южной Корее насчитывалось 3,36 млн голов крупного рогатого скота, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу странны.

Согласно опубликованным данным, это рекордный показатель с 1983 года, когда начался сбор соответствующих данных.

Как отмечают эксперты, рост потребления говядины побудил фермеров увеличить поголовье.

Отмечается, поголовье дойных коров в стране увеличилось на 0,4% в годовом исчислении, до 410 тыс. С другой стороны, поголовье свиней сократилось на 1,8%, до 11,07 млн.