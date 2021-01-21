Москва, , 13:15 — REGNUM Планируемое Минсельхозом РФ сдерживание цен на макароны, яйца и картофель — это не что иное, как забота о простых гражданах в период сложной экономической ситуации, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«В начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание общественности на резкий и необоснованный рост цен на ключевые виды продовольствия. Действительно, продукты первой необходимости в России, которые по сути являются базовыми, в рознице демонстрировали рост, сопоставимый с динамикой цен на высокоразвитых мировых рынках.

Новая реальность с внутренними ценами никак не коррелировала со старой реальностью доходов населения, тем более официальной инфляцией в пределах 4−5%.

Стабилизация цен на продовольственном рынке — вопрос государственного регулирования, особенно в части цен на наиболее значимые продукты питания для социально незащищённых слоев населения.

Реализация идеи регулирования розничных цен на продукты питания в первую очередь должна сохранить всю рыночную природу ценообразования на внутреннем рынке. Жесткое регулирование розничных цен отбросит нас в эпоху развитого социализма.

Сегодня очень важно изучить формулу образования розничных цен на продукты питания. На один и тот же товар цена накрутка от ретейлера может составлять от 5% до 250%. Вот где нужно искать ответы на неприятные вопросы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз России рекомендовал регионам обсудить сдерживание цен на макароны, яйца и картофель.

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