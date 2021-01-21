Ашхабад, , 13:04 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении месторождения «Достлук» («Дружба») в Каспийском море подписали министры иностранных дел Туркмении и Азербайджана Рашид Мередов и Джейхун Байрамов, 21 января сообщает агентство Orient.

В мероприятии в режиме видеоконференции приняли участие главы Туркмении и Азербайджана Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев. В своем выступлении туркменский лидер заявил, что подписание документа открывает новый этап в энергетическом сотрудничестве между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года глава МИД Туркмении Рашид Мередов и экс-министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудили перспективы создания новых транспортных коридоров.

Стороны обсудили возможность запуска морского сообщения на Каспии между портами Туркменбаши и Алят.