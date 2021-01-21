Калуга, , 13:13 — REGNUM Банк России начал очередную сессию онлайн-уроков финансовой грамотности для учеников 6−11 классов, студентов техникумов и колледжей, а также воспитанников детских домов и школ-интернатов. В 2021 году подключиться к онлайн-уроку можно индивидуально из дома, а не только в составе класса или группы учеников из школ и колледжей. Об этом 21 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник экономического отдела Калужского отделения Банка России Валерий Алферов.

Юные слушатели онлайн-уроках узнают о сбережениях, кредитах и страховании, финансовых инструментах для бизнеса, налогах и пенсионных накоплениях, а также о том, как безопасно пользоваться банковской картой и противостоять мошенникам. В новом расписании есть и уроки по основам инвестиционной грамотности, которые проведут сотрудники Московской Биржи. Каждое занятие будет длиться 45 минут. Гибкий график позволит включить онлайн-уроки как в сетку школьного расписания, так и в программы дополнительного образования.

«Онлайн-уроки финансовой грамотности помогают старшеклассникам получить равный доступ к финансовым знаниям, предоставляют возможность «живого» общения с профессионалами финансового рынка, способствуют формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений», — сказал Валерий Алферов.

По итогам 2020 года Калужская область вошла в десятку лидеров проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» по охвату школ. В онлайн-уроках приняли участие 281 школа из Калуги, Обнинска и районов области (88% от общего количества школ области), 23 колледжа и техникума, и две организации для детей-сирот.

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