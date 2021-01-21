Афины , , 12:40 — REGNUM Число зарегистрированных безработных в Греции составило 1 181 296 человек в декабре 2020 года. Об этом передает AMNA со ссылкой на отчет Управления занятости рабочей силы, который вышел 20 января.

Отмечается, что безработица в стране показала рост на 2,43% по сравнению с 1 153 434 человек в ноябре 2020 года и на 4,69% по сравнению с 1 128 421 в декабре 2019 года.

Из ищущих работу в декабре 2020 года 49,4% являются уже долгосрочными безработными; 37,28% из их — мужчины, 62,72% — женщины. Число людей, получающих пособие по безработице, в декабре составило 202 504 человека, из которых 87 841 мужчина и 114 663 женщины.