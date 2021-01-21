Москва, , 12:11 — REGNUM Обеспокоенность Центрального банка России тем, что на финансовый рынок РФ вышло слишком много неквалифицированных инвесторов, выглядит обоснованно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил профессор Российской экономической школы Алексей Горяев.

«Конечно, начинающим инвесторам могут и должны помочь финансовые посредники — брокеры, паевые инвестиционные фонды, банки. У них есть профессиональная квалификация, необходимая для обучения клиентов, и заинтересованность в продаже им инвестиционных инструментов, — сказал Горяев. — Однако у них есть также и конфликт интересов, поскольку посредники знают гораздо больше, чем их клиенты, и могут предлагать им разные типы инструментов — сложные с высокой комиссией и простые с низкой комиссией. Если финансовый посредник работает добросовестно и вдолгую, то предложит клиенту наиболее подходящий для того продукт, даже если он принесет меньшую по размеру комиссию. Если же посредник хочет заработать быстрее и любой ценой, то будет навязывать клиентам сложные продукты, возможно с повышенным риском».

Как пояснил Горяев, поэтому Банка России и хочет оградить неквалифицированных инвесторов от излишних рисков.

«Возможно, подход ЦБ кому-то покажется излишне жестким. Действительно, нужно обсуждать конкретные меры — порог той суммы, которая требуется для получения статуса квалифицированного инвестора, уровень знаний, который необходим для прохождения теста, и, конечно, сроки введения этих мер. Ну и, конечно, стандарты раскрытия информации финансовыми посредниками о продаваемых ими инструментах, — пояснил профессор. — Надеюсь, регуляторам и финансовым организациям удастся найти компромисс, чтобы рынок не стал слишком зарегулированным и не вытолкнул инвесторов к поиску «серых» схем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в РФ наблюдался беспрецедентный приток частных инвесторов на российский фондовый рынок.

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