Москва, , 12:04 — REGNUM В 2020 году в РФ наблюдался беспрецедентный приток частных инвесторов на российский фондовый рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил профессор Российской экономической школы Алексей Горяев. Так он прокомментировал обеспокоенность ЦБ РФ массовым приходом неквалифицированных инвесторов на финансовый рынок.

«По данным Мосбиржи, еще в начале 2020 года было менее 4 млн брокерских счетов физлиц, а к концу года их стало почти 9 млн. По оценкам ЦБ, за первые три квартала 2020 года частные инвесторы вложили в фондовый рынок 1,2 трлн рублей. Ставки по банковским депозитам упали настолько, что люди стали искать более прибыльные возможности для вложений, — сказал Горяев. — Оправдались ли их ожидания? Даже несмотря на пандемию, по итогам 2020 года индекс Мосбиржи вырос на 8%. Но главное даже не это, а восстановление рынка акций после обвала более чем на 30% в марте прошлого года. В результате многие частные инвесторы, особенно вложившие деньги в акции после марта, сумели заработать неплохую доходность».

Однако, как подчеркнул профессор, многие новички, скорее всего, не очень хорошо разбираются в инструментах фондового рынка и плохо представляют себе соответствующие риски.

«Если рост рынка сменится обвалом, заработанная инвесторами доходность может исчезнуть и превратиться в убыток. Это нормально для фондового рынка, который постоянно проходит через подобные циклы. Но готовы ли к этому частные инвесторы? — поинтересовался Горяев. — Это зависит от их финансовой грамотности. Если инвестор четко сформулировал цели инвестирования, имеет запас прочности в виде финансового резерва, вкладывает на длительный срок, распределяет свои вложения по разным активам, понимает специфику их дохода и рисков, то он готов к просадке рынка. Так работают инвестиции в идеальном мире. А в реальном мире инвесторам нужно приобретать новые знания и нарабатывать личный опыт, что требует значительного времени и усилий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Центральному банку РФ следовало бы заранее озаботиться критериями, которые относили бы инвесторов к разряду квалифицированных или неквалифицированных.

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