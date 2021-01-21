Москва, , 11:44 — REGNUM Ожидать краха американской валюты в связи с планами демократов по накачке экономики США деньгами не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.

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«Демократическая администрация, пришедшая в Белый Дом, предложила широкий план социально-экономических преобразований, — сказал он. — Одной из их ключевых предвыборных тем было расширение прямой финансовой поддержки граждан в условиях негативных последствий пандемии — 1400 долларов на 1 человека дополнительно к выплаченным 600 долларов. Кроме того, они выступили за повышение МРОТ до 15 долларов/час на горизонте до 2025 года и реструктуризацию долгов по студенческим кредитам. Среди заявлений вице-президента США Харрис также значилось предложение по введению шестимесячного оплачиваемого отпуска по уходу за больными родственниками для всех работающих граждан».

В целом, как полагает Сокольщик, вливание дополнительной ликвидности в экономику через расширение поддержки социально незащищенных слоев станет дополнительным инфляционным фактором для доллара в среднесрочной перспективе.

«Однако ожидать краха американской валюты в связи с планами демократов по накачке экономики деньгами не стоит по целому ряду причин, — сказал эксперт. — Во-первых, планы будут реализовывать не одномоментно, что размажет эффект от вливаний. Во-вторых, американская экономика даже с учетом последствий коронакризиса по-прежнему является крупнейшей в мире, что не позволит обрушиться национальной валюте. В-третьих, США могут почти безболезненно выкидывать дополнительную ликвидность на рынок за счет того, что доллар пока все еще очень существенно используется в качестве мировой резервной валюты».

Напомним, что ранее ИА REGNUM уже сообщало о том, что американская экономика через механизмы фондового рынка занимается «экспортом инфляции».

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