Москва, , 11:33 — REGNUM У евро, с точки зрения фундаментальных факторов, долгосрочные перспективы лучше, чем у доллара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил заместитель заведующего сектором международных экономических исследований Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Зайцев. Так он прокомментировал новость о том, что РФ снова сократила свои вложения в ценные бумаги США.

«Сокращение вложений в американские активы является рациональным как в свете общей санкционной риторики, так и в связи с событиями 2020 года — доллар обесценился ко всем валютам, включая евро за 2020 год почти на 10%, — сказал Зайцев. — Вложения в евро и государственные облигации стран еврозоны выглядит более надежными и привлекательными. Евро, с точки зрения фундаментальных факторов, имеет лучшие долгосрочные перспективы, чем доллар».

При этом экономист констатировал, что в РФ практически не используется предусмотренный механизм размещения части средств Фонда национального благосостояния на финансирование реального сектора экономики, включая инфраструктурные проекты.

«Выдано кредитов лишь на 62 млрд рублей из максимально допустимого лимита в 300 млрд рублей по состоянию на декабрь 2020 года, — сказал Зайцев. — Вложения в инфраструктурные проекты обладают высокой надежностью и актуальны во время кризиса для общей поддержки инвестиционной активности. Да и сам по себе лимит в, мягко говоря, небольшие 300 млрд рублей стоило бы расширить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зайцев отметил, что всего российское правительство держит в иностранных активах порядка 460 млрд долларов.

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