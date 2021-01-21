Москва, , 11:27 — REGNUM Сокращение вложений России в американские ценные бумаги в 1,2 млрд долларов не является серьезным в макроэкономическом масштабе с точки зрения экономики как США, так и России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил заместитель заведующего сектором международных экономических исследований Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Зайцев.

«Для сравнения, госдолг США составляет более 25 трлн долларов. И гораздо более существенный вклад в его финансирование вносят Япония и Китай — порядка 1 трлн долларов каждая. Что касается России, то это сокращение не отражает какого-либо серьезного изменения приоритетов в распределении внешних вложений, — сказал Зайцев. — Всего наше правительство держит в иностранных активах порядка 460 млрд долларов — это валютные резервы ЦБ, в которые также входят средства Фонда национального благосостояния. Эти средства хранятся преимущественно в иностранных валютах (евро, доллар, фунт) и высоконадежных иностранных (в том числе государственных ценных бумагах США) и российских активах».

Поэтому, как пояснил Зайцев, изменение в 1,2 млрд по отношению ко всему объему правительственных активов не является существенным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным минфина США, Россия в ноябре 2020 года сократила объем вложений в американские государственные ценные бумаги с 6,1 млрд долларов до 4,9 млрд долларов.

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