Москва, , 11:27 — REGNUM В России найден глобальный, элегантный и красивый механизм повышения благосостояния страны и подъёма ее экономики, считает сопредседатель «Партии Роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 21 января, комментируя новость о том, что власти готовят очередное закручивание антиотмывочных гаек, которое позволит конфисковать в доход государства деньги с банковских счетов клиентов, которые будут признаны неблагонадежными.

«Если нужны деньги на развитие новых государственных проектов, нужны инвестиции, вот шикарный способ их получить — взять и конфисковать. Давайте откровенно. Что может быть итогом подобных инициатив? Дальнейшее снижение уровня инвестиций в страну. Отток средств. Если народ начнет нервничать и переживать, он найдет куда переложиться», — отметил Коган.

Он полагает, что попасть в список неблагонадёжных будет не так уж сложно. «Что-то банкиру не понравилось? Он задал некий вопрос, а вы не успели вовремя ему ответить? Вы получили деньги за что-то и уехали в отпуск, а почту во время отдыха не читаете? Формальной причиной занесения вас в «красную» зону может быть что угодно. Одно неосторожное движение, и вы там. А потом иди в суд и доказывай. Тем более что наш суд, как известно, всегда на стороне государства. Точнее, в 99 случаях из 100», — пояснил экономист.

Коган назвал эту инициативу очень опасной, такой, которая может привести к значительному оттоку капитала.

«Мировая AML практика такова: если какие-то деньги выглядят уж слишком подозрительными, они замораживаются на счету. Но почему конфискация? Уж если мы свое законодательство в области комплаенса подстраиваем под мировое, так зачем бежать впереди паровоза и изобретать то, до чего даже в мире еще не додумались? Ведь данный проект вводит изначальную презумпцию виновности клиентов банков. А потом бегайте и доказывайте, что вы святые. Не получится? Гуд бай, денежки. Или стране настолько деньги нужны, что уже невмоготу?» — добавил эксперт.