Мёдон, , 11:37 — REGNUM Мэрия французского города Мёдон объявила о начале первой в стране кампании по переработке хирургических и многоразовых тканевых масок для их повторного использования. Об этом во вторник, 21 января, сообщает France Info.

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Как уточняют журналисты, в общественных местах по всему городу были установлены 25 пунктов сбора масок: в мэрии, в школах, в центрах социальной помощи. Собранные маски отправляются на предприятие Plaxtil в городе Шательро. Переработка масок осуществляется только после их дезинфекции.

После переработки маски будут раздавать ученикам школ в Мёдоне.

«Сегодня маски означают защиту. Однако завтра они будут означать загрязнение. Нужно, чтобы мы научились их перерабатывать», — заявил мэр Мёдона Дени Ларгеро.

Ранее 21 января министр-делегат по вопросам бюджета Франции Оливье Дюссо заявил в интервью Les Echos, что в 2021 году страна должна не только преодолеть санитарный кризис, но перестать «жертвовать всем» ради победы над коронавирусом.

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