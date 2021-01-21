21 января 2021 | Время чтения 6 мин

Несмотря на поучительный опыт пандемии, который сыграл злую шутку со всеми странами мира, но особенно, что всех удивило, с зарубежными — с развитыми экономиками, с высокой долей малого и/или сервисного бизнеса, специалисты российских экономических институтов продолжают в разрезе пандемийного кризиса говорить о том, что недостаточность поддержки государством малого бизнеса явилась одной из первопричин дефицита бюджетов регионов.

Галина Смирнова, , 12:33 — REGNUM Несмотря на поучительный опыт пандемии, который сыграл злую шутку со всеми странами мира, но особенно, что всех удивило, с зарубежными — с развитыми экономиками, с высокой долей малого и/или сервисного бизнеса, специалисты российских экономических институтов продолжают в разрезе пандемийного кризиса говорить о том, что недостаточность поддержки государством малого бизнеса явилась одной из первопричин дефицита бюджетов регионов. Заметим, не единственной, по словам экспертов, причиной, но одной из важных. А еще в числе таких причин цены на нефть.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, издание РБК сообщило, что большинство российских регионов завершило год с дефицитом бюджета. Наиболее пострадавшие — Кемеровская, Тюменская области и Удмуртия. Это предварительные данные Казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года, копия которых оказалась «на руках» издания. Между тем свою отчетность регионы будут сдавать только после 20 января. То есть тогда и стоит делать окончательные и точные выводы.

Самые высокие значения дефицита бюджета по отношению к доходам региона (с учетом всех федеральных трансфертов), по данным агентства «Национальные кредитные рейтинги», входящего в холдинг РБК, подсчитанные на 15 января — помимо Кемеровской области (-21%), Тюменской (-20%) и Удмуртской Республики (-16%), также в Ямало-Ненецком АО (-14%), Республике Башкортостан (-14%) и Архангельской области (-14%).

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Издание приводит доводы главного научного сотрудника Института социальной политики РАНХиГС Натальи Зубаревич из доклада «Год ковида: предварительные итоги десятилетия» фонда «Либеральная миссия», согласно которым причиной подобной динамики является падение внешнего спроса на сырье, внутреннего платежеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг. В результате — особо пострадавшими оказались регионы с большой долей ТЭКа и автомобилестроения в экономиках, а также крупные города, где услуги играют первостепенную роль. Впервые за многие годы дефицитным стал и бюджет Москвы, но столичные власти легко могут занять деньги на рынке, чтобы его покрыть, добавляет эксперт. В принципе, конечно, можно занять денег на рынке, но займы рано или поздно придется возвращать. А с чего их будут возвращать? Ответ очевиден. К слову, довольно недавно Владимир Путин попросил мэра столицы «не прибедняться», сказав на совещании по соцвопросам, что «бюджет Москвы достаточно сильный, не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом». «Так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в этом смысле в порядке», — подчеркнул президент, выразив надежду, что «ничего заимствовать не придется», наоборот, власти Москвы при необходимости смогут помочь и другим регионам России.

Снижение цен на нефть и пандемия, конечно же, сделали свое черное дело. Как справедливо подмечает Наталья Зубаревич, провалы в ряде регионов, действительно, легко увидеть и объяснить экономической спецификой, просто глядя на географию таких регионов. Вместе с тем проблемы, ставшие следствием ковидного кризиса, усугубляются, по словам Зубаревич, недостаточной поддержкой спроса, слабой помощью малому и среднему бизнесу, наиболее пострадавшему в пандемию, стагнацией экономики в предыдущие годы, и «все это неизбежно замедлит выход регионов из ковидного кризиса».

Между тем возникает вопрос, что тогда позволило другим регионам завершить пандемийный 2020 год с процифитом бюджета, несмотря на то, подчеркнем, что по данным проведенного ЦБ РФ в прошлом году исследования, некоторые из этих субъектов оказались в числе тех, где наблюдалось наибольшее число ликвидированных из-за пандемии неэффективных предприятий. Среди них, в частности, — Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Крым. Как и, наоборот, в регионах с дефицитом бюджета, указанных изданием, число ликвидированных предприятий оказалось меньше. Как сообщает в той же статье РБК, не все регионы «отыграли» пандемийный год с дефицитом бюджета. Наибольший профицит бюджета наблюдается в таких регионах, как Чукотский АО, Воронежская область, г. Севастополь, Кабардино-Балкарская Республика, Алтайский край, Ивановская область, Еврейская автономная область, республика Мордовия, Тверская и Владимирская области.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Заметим, та же пандемия и мировые политические «игры» показали, что делать ставку исключительно на нефть и на сервисные услуги малого бизнеса в их прежнем виде не стоит. Это прямой путь в небытие страны, следовательно, и ее граждан. Время, мировые тренды, технический прогресс, хотим мы того или нет, задают тон развитию экономики. Кто игнорирует, предпочитает не замечать этих трендов, настаивая на прежних установках ради личных выгод, тянет страну в непролазное болото, из которого выбраться удастся не всем, лишь единицам. Точки роста, те, которые способны перезапустить экономику — повысить доходы консолидированного бюджета и доходы граждан, помочь развитию малого бизнеса — найти ему новые возможности для приложения «рук», на самом деле в России есть. В ряде тех самых регионов с профицитом бюджета полным ходом идет реализация инвестиционных, инфраструктурных проектов, диверсификация экономики этих субъектов. Например, в Крыму построены дороги, гидротехнические сооружения, реконструируется ряд объектов и т. д. и т. п.

Недавно в интервью «Российской газете» глава Минпромторга, говоря о состоянии легкой промышленности в России по итогам 2020 года, заявлял: «В 2012 году мы констатировали присутствие на рынке не более 10% отечественных производителей. Скептики говорили: «Занимайтесь чем-нибудь более серьезным, все ниши в легпроме уже закрыл Китай, не лезьте туда». Оказалось, это не так, сегодня мы занимаем уже почти 30% рынка». Кстати, в Ивановской области по итогам 11 месяцев 2020 пандемийного года рост производства текстильных изделий составил более 21% к аналогичному периоду прошлого года, почти 36% роста дало производство кожи и изделий из неё, 31% роста — производство бумаги, на 65% выросло производство резиновых и пластмассовых изделий, более чем вдвое рост составил в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, выросло производство мебели, готовых металлических изделий, объемы продукции в сфере растениеводства и животноводства и предоставления соответствующих услуг в этих областях, произошел рост оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, а также объемов по ремонту, соответственно, выросло водоснабжение и т. п. То есть жизнь кипит как в крупных секторах экономики области, так и в малом бизнесе.

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Конечно, производство, например, ткани или пошив одежды, или занятие растениеводством это, условно (!) говоря, не кофе варить на каждом углу, даже несмотря на симпатичность и приятность этого занятия. Но первые дают больше рабочих мест, налогов, а главное — толчков для развития смежных предприятий — малых. А вторые — могут дать повод для роста статистики ликвидации неэффективных предприятий и паники экспертов, требующих, например, создать спрос для неэффективных предприятий или мероприятия по их поддержке. Мы привели всего лишь два маленьких примера двух совершенно разных регионов страны. Не все так плачевно, как и не однозначно, особенно если не бросать взгляд только на экономическую географию регионов. Есть регионы, в которых в принципе отсутствует крупная добыча полезных ископаемых и топливных ресурсов. Ивановская область из таких — живет — с профицитом пандемию пережили.