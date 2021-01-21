Ульяновск, , 10:45 — REGNUM Ульяновская и Самарская области будут развивать сотрудничество в инвестиционной сфере. Соответствующее соглашение подписано между региональными корпорациями развития и фондом «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Соглашение предполагает укрепление межрегиональной кооперации и реализацию совместных инвестиционных проектов. В регионах полагают, что в результате будет объединён «научный, экономический и инфраструктурный потенциал», получит дальнейшее развитие внутренний туризм и будут созданы совместные межрегиональные экологические туристические маршруты.

В настоящее время в Ульяновской и Самарской области идёт подготовительная работа

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил создать межрегиональную корпорацию развития в Поволжье, объединив потенциал Ульяновской и Самарской областей. По его словам, росту инвестиционной активности могут способствовать межрегиональные агломерационные связи.

Читайте ранее в этом сюжете: Два региона Поволжья может объединить корпорация развития