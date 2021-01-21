Москва, , 10:36 — REGNUM В случае дальнейшего роста цен на макаронные изделия и зерно правительство РФ может установить для них предельный уровень стоимости, как это ранее было сделано с ценами на сахар и подсолнечное масло. Такую вероятность жёсткого регулирования цен на макаронные изделия и зерно не исключили в правительстве РФ.

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Как заявила на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут, Минсельхоз РФ готов применить этот механизм при дальнейшем росте цен в этой категории, пишет газета «Коммерсантъ». Так, стоимость макаронных изделий может быть зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями по аналогии с соглашениями о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, подписанными 16 декабря 2020 года Минпромторгом, Минсельхозом, крупнейшими российскими ретейлерами и производителями продовольствия.

Отмечается, что, по данным «Совэкона», за первую рабочую неделю 2021 года средние цены на пшеницу выросли на 3,5%, до 15,52 тыс. рублей за тонну. При этом рост цен на макаронные изделия в период с 11 по 17 января составил 8%.

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В Минсельхозе заявили, что пока рекомендовали властям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен в том числе на макаронные изделия, яйца и картофель. При этом участники рынка и эксперты предупреждают, что такие меры не всегда работают, и прогнозируют, что зерновой рынок сам стабилизируется после начала действия экспортных пошлин.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения с крупнейшими торговыми сетями и производителями о снижении и удержании цен на ряд продовольственных товаров, включая сахар и подсолнечное масло, до конца I квартала 2021 года. Накануне, 20 января, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил о продолжающемся снижении цен на сахар-песок и подсолнечное масло в России. Он подчеркнул, что соглашение об удержании цен «даёт свои результаты».

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