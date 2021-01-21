Сеул, , 10:40 — REGNUM В 2020 году объём обработанных грузов в портах Южной Кореи сократился на 8,9%, до 1,4 млрд тонн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства.

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Согласно опубликованным данным, это первое снижение показателя за последние 11 лет.

Обработка экспортно-импортных грузов в портах страны из-за пандемии коронавируса и сокращения импорта битумного угля упала на 10,8%, до 1,2 млрд тонн.

Отмечается, что объём обработанных грузов в порту Пусана сократился на 12,4%, в порту Кваняна — на 11,8%, в порту Ульсана — на 7,1%, в порту Инчхона — на 3,6%.

Объём контейнерных грузов сократился на 0,5%, до 29,08 млн 20-фунтовых контейнеров

Объём обработанных контейнерных грузов в порту Пусана сократился на 0,8%, в порту Кваняна — на 9,4%, в порту Инчхона, напротив, увеличился на 5,6%.