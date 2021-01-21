Москва, , 10:32 — REGNUM В России на фондовый рынок приходит очень много людей совершенно к нему не подготовленных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал обеспокоенность ЦБ РФ этой проблемой.

«Беспокойство регулятора совершенно закономерно и своевременно. Темпы прихода частных инвесторов на фондовый рынок сейчас аномально высокие: по состоянию на 1 декабря минувшего года в России их было уже 8,8 млн человек, тогда как в начале 2019 года — всего 2,2 млн, — скаазал Хестанов. — Такой высокий темп говорит о том, что на рынок приходит очень много людей совершенно к нему не подготовленных, не способных адекватно оценить риски фондового рынка. Типичный сценарий, который реализовывался неоднократно и во многих странах, когда непрофессиональные инвесторы, привлечённые высоким темпом роста рынка, приходят, а потом, рано или поздно, рынок падает, и люди теряют деньги и приобретают мощнейший скепсис по поводу любых инвестиций».

В свою очередь, главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева, заявила корреспонденту ИА REGNUM, что обеспокоенность ЦБ РФ может свидетельствовать о его планах наложить дополнительные ограничения на деятельность неквалифицированных инвесторов.

«Выход на финансовый рынок, помимо опасностей, хранит в себе несравненное количество возможностей, которыми стоит воспользоваться всем, кто пришел на рынок надолго и всерьез, — сказала Кошелева. — Попытки ограничить неквалифицированных инвесторов в выборе финансовых инструментов приведут к тому, что инвесторы будут предпочитать работать через американских брокеров.

Как подчеркнула Кошелева «родительская роль государства» в принятии финансовых решений населения в капиталистическом государстве должна снижаться, в то время как ответственность за собственные решения со стороны граждан должна, напротив, расти.

Напомним, как сообщалось ранее, представители ЦБ РФ заявили, что проблема массового выхода российских граждан, не обладающих достаточными знаниями и опытом, на рынок сложных инструментов вызывает беспокойство.

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