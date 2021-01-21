Сеул, , 10:11 — REGNUM Индекс цен производителей в Южной Корее продолжает расти на протяжении двух месяцев подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Банк Кореи.

Согласно опубликованным данным, в декабре 2020 года индекс цен производителей составил 103,78 пунктов, что на 0,7% больше, по сравнению с ноябрем прошлого года.

В годовом исчислении показатель вырос на 0,1%.

Стоимость в Южной Корее продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства выросла на 2,3%. В частности, цены на клубнику выросли на 116,8%, на яблоки — на 21,3%, на огурцы — на 59,6%.

Среднемировая цена на нефть выросла на 14,8%, до $49,84 за баррель. В результате чего стоимость промышленной продукции выросла на 1%. Данный показатель растёт на протяжении семи месяцев подряд.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.