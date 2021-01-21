Москва, , 09:04 — REGNUM Дефицит бюджета — «золотая пора» для регионального начальства, поскольку позволяет брать гарантированные бюджетной строкой банковские кредиты по завышенным ставкам или с параллельным кредитованием своих проектов. На подобных откатах «поднялся» не один десяток губернаторов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил доктор экономических наук Никита Кричевский.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя известие о том, что почти 70% регионов России закончили год с дефицитом бюджета, он также отметил:

«Совокупный дефицит бюджетов достиг 762,2 млрд руб., это 5% от совокупного объема бюджетных доходов регионов. Тут же начались разговоры, что Минфин в прошлом году «не успел» потратить триллион. Вот, мол, чем нужно региональную дыру закрыть… Власть и народ — разные социальные группы, если кто забыл».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что 2020 год с дефицитом бюджета завершили 58 из 85 субъектов РФ, известило Федеральное казначейство на основании предварительных итогов об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ.

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