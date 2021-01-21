Сеул, , 08:43 — REGNUM В период с 1 по 20 января экспорт товаров из Южной Кореи вырос на 10,6%, до $28,2 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт товаров также вырос на 10,6%.

Экспорт полупроводников увеличился на 11,6%, автомобилей — на 15,7%, устройств беспроводной связи — на 60,5%. Однако экспорт нефтепродуктов сократился на 45,6%, а компьютеров и периферийных устройств — на 1,1%.

Поставки в Китай выросли на 18,6%, в США — на 18,6%, во Вьетнам — на 13,4%, в Европу — на 16%. Однако экспорт в Японию сократился на 10,9%, в страны Ближнего Востока — на 15,1%.

Импорт товаров в Южную Корею с 1 по 20 января вырос на 1,5%, до $28,6 млрд. Импорт полупроводников вырос на 22,5%, устройств беспроводной связи — на 20,5%.

Поставки из Японии в Южную Корею увеличились на 29,9%, из Китая — на 8,1%, из Европы — на 6,6%.