Нур-Султан, , 08:34 — REGNUM Депутаты Сената Казахстана одобрили соглашение с Международной финансовой корпорацией об учреждении офисов в республике, 21 января сообщает издание Zakon.kz.

Соглашение представил новый министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев. Он напомнил, что само соглашение подписано 28 января 2020 года.

Министр сказал, что документ регламентирует деятельность офисов корпорации, а также привилегии и иммунитеты для сотрудников офисов. Иргалиев добавилСен, что деятельность корпорации направлена на развитие частного сектора.

Отметим, Международная финансовая корпорация входит в состав Всемирного банка и имеет статусом специализированного учреждения ООН. Офисы корпорации открыты в 104 странах.